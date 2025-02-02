Бывший спонсор Боттаса поддерживает дочку Хаккинена

Об Антти Аарнио-Вихури мы рассказывали не раз в контексте его давних деловых отношений с Валттери Боттасом, которые в последние годы расстроились – и не по вине финского миллиардера.

Но 84-летний меценат от автоспорта помогал и помогает не только ему – например, среди его протеже талантливый и быстрый финский гонщик Туукка Тапонен, который в этом сезоне дебютирует в Формуле 3. Но также его компания Wihuri поддерживает 14-летнюю Эллу Хаккинен, и она уже делает первые успехи в соревнованиях по картингу.

«Каждый год в сентябре-октябре мы получаем как минимум 50 писем от “будущих чемпионов мира”, которые обращаются к нам с просьбами о поддержке, – рассказал Аарнио-Вихури в интервью газете Ilta-Sanomat. – Мику Хаккинена я знаю очень хорошо, и недавно он приехал ко мне и спросил, могу ли я помочь финансировать карьеру Эллы. Мы решили, что гонщиц тоже надо поддерживать».

В своё время он перестал спонсировать Боттаса, когда ежегодные доходы Валттери превысили один миллион евро, но ведь двукратный чемпион мира тоже зарабатывает очень неплохо.

«С ним мы заключили соглашение иного рода, – пояснил 84-летний финский бизнесмен, в своё время тоже выступавший в ралли. – Здесь речь идёт о поддержке его дочери. Кроме того, в прошлом Мика мне тоже помогал, так что, можно сказать, я оказываю ему ответную услугу.

Но пока речь идёт о довольно небольших суммах. Элла только начинает карьеру в картинге и выступает под чешской лицензией, но это не проблема. Она всю жизнь прожила за пределами Финляндии, но при этом говорит по-фински.

Вообще мы помогали десяткам гонщиков, потратив на это даже слишком много денег. Я всегда говорил, что один из десяти, если ему повезёт, сможет далеко пойти. Причём спонсорскую поддержку гонщикам оказывала не только наша компания, но и я лично. В течение многих лет я тратил и собственные деньги, особенно на картингистов…»

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