Элбон: Было непросто, но мы всё-таки заработали очки

Перед стартом Гран При Японии Алекс Элбон говорил, что будет рад, если финиширует на той же позиции, с какой стартует, и это ему удалось. Карлос Сайнс финишировал 14-м, но руководитель Williams Джеймс Ваулз признал, что команда не лучшим образом действовала во время квалификации, и это не позволило испанскому гонщику стартовать с более высоких позиций, что и предопределило сегодняшний результат.

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «Здорово, что мы заработали ещё пару очков благодаря тому, что Алекс вновь провёл гонку вполне уверенно и показал стабильный темп. Почти все машины финишировали в соответствии с итогами квалификации, и я должен признать, что вчера мы действовали не лучшим образом, из-за чего Карлос оказался в трафике.

Это вина команды, но хорошие новости в том, что сегодня Карлос продемонстрировал уверенный темп, и мне хочется поскорее увидеть, каких результатов мы добьёмся в двух следующих гонках.

Безусловно, в средней группе команд развернулось невероятно острое соперничество, и счёт идёт на миллисекунды, поэтому мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы на предстоящих этапах сезона в полной мере раскрыть потенциал машины».

Алекс Элбон (9-й): «Весь уик-энд мы экспериментировали с настройками коробки передач и думали, что наконец-то нашли вариант, который нас устроит. Но, как выяснилось, во время квалификации впечатления были намного лучше, чем сегодня. Кроме того, условия на трассе такие, что пилотировать было непросто.

Во время тренировок в пятницу направление ветра нам подходило больше, но в воскресенье картина была совершенно иной. Впрочем, мы всё-таки заработали очки! Это говорит о том, что даже если у нас не всё оптимально, мы всё равно способны зарабатывать очки. И в этом плане я очень доволен!»

Карлос Сайнс (14-й): «К сожалению, как и ожидалось, гонка сложилась непросто – в квалификации мне помешал трафик, и сегодня нам это дорого обошлось. В общем, над отдельными аспектами квалификации нам ещё предстоит поработать.

Если говорить о позитивных моментах, то, по-моему, сегодня у нас был неплохой темп. Мне было комфортно за рулём, удалось провести несколько неплохих обгонов, и в целом по ходу гонки я получил много полезной информации.

Теперь важнее всего, чтобы на предстоящих Гран При нам удалось развить позитивные впечатления, полученные в этот уик-энд, и продолжить прогрессировать. Я знаю, что как только начну всё собирать воедино, то результаты сразу пойдут вверх. В общем, впереди Бахрейн!»

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