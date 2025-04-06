Украинский супертяж одолел соперника, который был тяжелее на 15 кг

Instagram. Виктор Выхрист

5 апреля на арене «MBS Arena» в Потсдаме (Германия) состоялся вечер бокса от промоутерской компании Blanko Sports.

На ринге встретились чемпион Европейских игр 2019 года, украинский супертяж Виктор Выхрист (14–1, 8 КО). Его соперником стал опытный 44-летний американец Райделл Букер (28–8–1, 15 КО).

Украинский боксер полностью контролировал ситуацию в ринге, лучше двигался на ногах и наносил больше ударов. Букер оказался крепким соперником и сумел продержаться все восемь раундов. Судьи зафиксировали единогласную победу украинца. Стоит заметить, что американец был намного тяжелее, чем Виктор – 119,5 кг против 104,8 кг.

Выхрист одержал 14-ю победу на профессиональном ринге, восемь из них – досрочные. Единственное поражение в своей карьере украинец потерпел от перспективного кубинца Ленье Перо в 2023 году, однако с тех пор имеет серию из трех успешных поединков.

Виктор Выхрист (Украина) – Раделл Букер (США) – UD 8

sport.ua