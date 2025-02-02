ДЭВИС: «Я нокаутирую этого украинца, я завязал с марихуаной»

Top Rank. Денис Беринчик и Кейшон Дэвис

Талантливый боксер легкого веса Кейшон Дэвис уверен, что сможет победить чемпиона мира Дениса Беринчика.

«Никто не хочет проигрывать. У него ноль в графе поражений, у него большой опыт, он серебряный медалист Олимпиады. Но я нокаутирую этого украинца. Более того, я сейчас завязал с употреблением марихуаны в своем тренировочном лагере, это было довольно трудно», – рассказал Дэвис.

Ранее боксер Денис Беринчик высказался о своем следующем сопернике Кейшоне Дэвисе, с которым украинец проведет свою первую защиту титула WBО.

Бой между Дэвисом и Беринчиком состоится уже 14 февраля 2025 года.

sport.ua