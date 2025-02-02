Леверкузен вдесятером удерживает перевес

Фото: imago

Бундеслига. 20-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Хоффенхайм 3:1

Голы: Бонифейс 15, Фримпонг 19, Шик 51 – Орбан 63

Удаление: Гримальдо 61 (вторая ЖК)

После удачного финиша в ЛЧ, где "Байеру" посчастливилось закончить в топ-8, команда Хаби Алонсо наконец имела возможность сосредоточиться на внутренней арене. Где "Бавария", сыгравшая раньше, довела разрыв уже до 9 пунктов. Последний шанс – личная встреча через 2 недели и насыщенный календарь конкурента в будущий отрезок (2 матча ЛЧ и 3 непростых матча в лиге).

Но до того момента еще нужно было самим добраться без осечек. Которые, увы, снова стали случаться. Как и в первом круге, "Байер" на прошлых выходных снова упустил перевес в два гола против "РБ Лейпцига" (2:2) и сыграл вничью. До этого на последних минутах пропускали от Гладбаха и проиграли вторую половину на "Ванда Метрополитано", несмотря на перевес численный и на табло.

По классике, "Байер" повел в первом тайме в 2 мяча и сегодня. Так было и в первом круге между этими двумя. Бонифейс отметил первый выход в старте в году голом. После передачи Гримальдо Виктор мощно пробил с острого угла, и резервный кипер Филипп не спас команду. Через 4 минуты Гарсия наказал высокую линию соперника разрезающей передачей на Фримпонга. Нидерландец отклеился от Юрасека, убежал 1 на 1 и легко переиграл вратаря ударом в ближний угол.

Интрига была в том, как "Байер" войдет в игру после перерыва. И дебют второго тайма дал четкий ответ – на этот раз Леверкузен соперника отпускать не собирается. Бонифейса хватило на тайм, потому Патрик Шик вышел после перерыва. Компанию ему составили Виртц и Буэндиа, который вынуждено дебютировал на фоне травмы Телла. Аргентинец тут же дал результат. Эффектно сыграл в стенку, обыграл двоих защитников и опасно пробил, после чего Шик на добивании довел дело до разгрома.

Но так просто "Байер" доиграть не мог. Потому Гримальдо получил вторую желтую, не заметив Бюльтера (первую получил за затяжку времени), и оставил команду вдесятером. С этого же штрафного пришел первый от гостей – едва вышедший Орбан снова сделал разницу на табло сразу после выхода на замену.

Удаление заставило забыть о ярком дебюте Буэндии – вместо него вышел другой новичок Эрмосо. "Байер" полчаса заканчивал практически без мяча и мыслей об атаке – закончили с одним ударом за 30 последних минут. Но главное, что держались компактно, внимательно оборонялись и больше не допускали стандартов у своих ворот.

3:1. "Байер" берет свое, хотя снова не обходится без приключений. Удаление заставило попотеть в концовке, но не более того. Отдохнут через неделю, когда будут иметь 6 дней подготовки перед приемом "Баварии". А до тех пор надо взять путевку в полуфинал Кубка в дерби с "Кельном" (первой командой Виртца) и справится с опасным на контратаках "Вольфсбургом".

Байер: Градецки – Инкапье, Та, Тапсоба – Гримальдо, Джака, Алеиш Гарсия, Фримпонг (Артур, 84) – Виртц (Паласиос, 84), Телла (Буэндиа, 42) – Бонифейс (Шик, 46)

Хоффенхайм: Филипп – Акпогума, Гранач (Моква, 73), Чавес – Юрасек (Беренс, 62), Бекер, Бисхоф, Гайгер (Орбан, 62), Бюльтер (Нсоки, 62) – Гложек, Ярдымджи (Прасс, 84)

www.ua-football.com