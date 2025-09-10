Пикфорд сравнялся с легендарным экс-вратарем Арсенала по количеству сухих матчей в сборной Англии

Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд сравнялся с легендарным экс-голкипером "Арсенала" по количеству сухих матчей в составе национальной сборной Англии.

В выездном матче против Сербии (0:5) в рамках квалификации на чемпионат мира 2026 года Пикфорд провел свой 40-й поединок за "Трех львов" без пропущенных голов. По этому показателю он вышел на третье место в списке лидеров вместе с Дэвидом Сименом, который отыграл 75 матчей за сборную Англии в период с 1988 по 2002 год.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На первом месте с 66 "сухими" матчами за сборную Англии находится легендарный Питер Шилтон, а на второй строчке с 43 поединками без пропущенных голов располагается Джо Харт.

www.ua-football.com