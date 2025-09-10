Бывший чемпион мира из Украины проведет титульный бой в Киеве

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Постол

11 октября в киевском Дворце спорта (Украина) состоится масштабный вечер бокса от промоутерской компании Spartabox Faniian Promotions.

Главным событием шоу станет противостояние в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) за титул IBO International – на ринге встретятся бывший чемпион мира из Украины Виктор Постол (32–5, 12 КО) и представитель Испании Алехандро Мойя (22–2, 15 КО).

Кроме поединков профессионалов, зрители и болельщики увидят шесть боев украинских военнослужащих. Среди них – первая в Украине официальная боксерская дуэль ветеранов на креслах-колесных. На кону одного из поединков будет стоять пояс чемпиона Украины среди ветеранов.

Об этом сообщили организаторы в социальных сетях.

Постол владел титулом чемпиона мира по версии WBC c 2015 по 2016 год. Последний раз выходил на ринг 25 января, когда одолел аргентинца Андреса Рамона Техаду единогласным решением судей.

Мойя имеет серию из пяти побед подряд и уже дважды выходил на ринг в 2025 году – в марте нокаутировал в третьем раунде венесуэльца Омри Боливара, а в июле победил колумбийца Хайме Виллегаса (UD 8).

