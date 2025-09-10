Юки Цунода продолжит бороться за место в Red Bull

Во время гоночного уик-энда в Монце руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис подтвердил, что состав команды до конца года не изменится, а решение, кто станет напарником Макса Ферстаппена в 2026-м, ещё не принято.

В гонке Юки Цунода в очередной раз не заработал очки, тогда как Ферстаппен одержал победу. После финиша японский гонщик заверил, что продолжит бороться за место в команде.

Юки Цунода: «Я знаю, что Лоран имеет в виду, и делаю, всё, что могу, но хватит этого или нет – решать команде. Я просто пытаюсь выжать максимум из той машины, которая есть в моём распоряжении, и атакую изо всех сил. И я доволен тем, как прогрессирую от гонки к гонке – это очевидно.

Но в то же время мы видим, что очки и победы – достижимые результаты на нашей машине, и я работаю над тем, чтобы показывать их. Я не знаю, что меня ждёт – решать команде, но я продолжу бороться».

