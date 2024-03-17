IFL TV. Диллиан Уайт и Кристиан Хаммер

Вечером 17 марта в ирландском Каслбаре пройдет интересный вечер бокса.

В главным событии экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиан Уайт из Великобритании (29–3, 19 КО) выйдет на ринг в поединке против Кристиана Хаммера из Германии (27–10, 17 КО).

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35-летний Диллиан Уайта впервые выйдет на ринг с ноября 2022 года, когда он по очкам победил Джермейна Франклина.

В августе 2023 года планировался реванш Уайта против Энтони Джошуа, однако бой сорвался за неделю до выхода в ринг из-за положительного допинг-теста у Диллиана.

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Результаты взвешивания:

Диллиан Уайт – 116,57 кг (257 фунтов)

Кристиан Хаммер – 124,28 кг (274 фунтов)

Диллиан Уайт – Кристиан Хаммер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция шоу начнется 17 марта в 19:30 по Киеву, поединок Уайта ожидается после полуночи.

В прямом эфире событие покажет телеканал IFL TV.

Видеоплейер будет доступен перед началом поединка.

Файткард шоу в Ирландии

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