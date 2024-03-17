Боттас стал «почётным австралийцем». Но неофициально

Валттери Боттас в этот уик-энд принимает участие в Фестивале автоспорта, который проходит в Аделаиде, и сегодня ему было присвоено неофициальное звание «почётного австралийца».

Финский гонщик Sauber промчался по городской трассе за рулём исторической машины Holden VK Commodor, на котором в середине 80-х в кузовной серии V8 Supercars выступали австралиец Ларри Перкинс и новозеландец Денни Халм, после чего под аплодисменты многочисленной местной публики журналисты издания Speedcafe провозгласили его «почётным австралийцем» и вручили кепку с соответствующей символикой.

«Спасибо! У меня просто нет слов!», – поблагодарил Валттери, в этом году также выполняющий роль одного из послов этого Фестиваля автоспорта (Adelaide Motorsport Festival). На фестивальной сцене Валттери пообщался с Дэвидом Крофтом, популярным телекомментатором канала Sky Sports F1, и ответил на вопросы болельщиков.

Затем он провёл демонстрационные заезды на исторической Brabham BT62, а также на March CG891 образца 1989 года, одной из первых машин, разработанных Эдрианом Ньюи.

Из Аделаиды Валттери отправится в Мельбурн, где пройдёт третий этап чемпионата мира, и тут стоит привести любопытный факт: на рекламном плакате предстоящей гонки, созданном по заказу организаторов Гран При Австралии, мы видим финна в компании с Даниэлем Риккардо и Оскаром Пиастри!

Комментарий к плакату на официальной странице промоутера в социальных сетях такой: «Трое наших австралийцев!»

И это ещё одно подтверждение, что Валттери в Австралии уже считают своим. Напомним, его подруга – профессиональная австралийская велосипедистка Тиффани Кромвелл, поэтому Боттас часто бывает на «зелёном континенте», проводит здесь свободное время и занимается своими бизнес-проектами.

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