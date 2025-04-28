В Williams признают, что ряд проблем FW47 не исправить

Williams неплохо начала сезон и после пяти первых этапов занимает 5-е место в Кубке конструкторов, хотя на её счету в три с лишним раза меньше очков, чем у Ferrari, замыкающей четвёрку топ-команд. Но 25 очков, заработанных Алексом Элбоном и Карлосом Сайнсом, всё равно уже больше, чем было на счету Williams по итогам всего предыдущего чемпионата.

Однако это не значит, что у команды нет сложностей. Хотя машина FW47 оказалась более эффективной, чем её предшественница, пока очки в основном зарабатывает Элбон, а в случае с Сайнсом продолжается процесс адаптации испанского гонщика к особенностям техники, созданной в Гроуве. И одна из таких особенностей, точнее, недостаток, проявляется в медленных и среднескоростных поворотах.

Карлос об этом говорил перед началом уик-энда в Саудовской Аравии, но отказался от детальных комментариев, лишь сказав, что сначала должен обсудить эту тему с Джеймсом Ваулзом, руководителем команды.

Когда по ходу уик-энда с прессой общался Ваулз, его попросили пояснить, что имел в виду его гонщик.

«Некоторые характеристики нашей машины всё ещё недотягивают до нужного уровня, – приводит его слова RacingNews365. – Не думаю, что мы уже добились того баланса, который бы устраивал гонщиков, и в каком-то смысле мы оказались в тупиковой ситуации из-за определённых инструментов, которые в настоящее время применяем.

Но Карлоса и Алекса отличает то, что в процессе осмысления особенностей машины они движутся в едином направлении – в общем, развитие идёт так, как надо. Проблемы начинаются, когда оба гонщика – или хотя бы один из них – используют сложившуюся ситуацию, чтобы отвлечь внимание, но это не наш случай. Оба очень чётко указывают на суть проблем.

Думаю, есть ряд аспектов, в которых мы сможем прибавить уже в этом году. Однако есть и те, что противоречат направлению, которое мы должны избрать в процессе дальнейшего развития. Итак, вернёмся к вопросу о проблемах с машиной – с чем они связаны?

Я считаю, что баланс пока не на том уровне, на котором должен быть, поэтому гонщикам не удаётся в полной мере раскрыть потенциал FW47, и пилотировать такую машину непросто. Мне кажется, что мы сможем лишь ослабить влияние этого недостатка, но ликвидировать его не удастся.

Полагаю, у нас есть своего рода набор заплаток, которые мы можем поставить уже сейчас. Уже это неплохо, потому что мы всё-таки воздействуем на первопричину проблем. Что же касается её полной ликвидации, то тут надо быть абсолютно уверенными, что мы исправляем тот самый элемент, который в этом нуждается. Однако я всё-таки не думаю, что в 2025 году мы сможем добраться до сути этой проблемы».

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