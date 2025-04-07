Результат Расселла стал следствием двух ошибок

Мы писали о том, что руководитель команды Mercedes Тото Вольфф не приедет в Японию, в качестве официального докладчика в минувший уик-энд его заменял Брэдли Лорд из пресс-службы команды. Он вышел к журналистам после гонки, чтобы объяснить некоторые моменты.

В частности, речь шла о решении чуть медленнее проехать прогревочный круг перед второй попыткой в финале квалификации, чтобы снизить температуру шин, но из-за этого на первом секторе не хватило сцепления, Джордж квалифицировался только пятым и стартовал позади Леклера. Второй раз команда рискнула уже в гонке.

Брэдли Лорд: «Джордж в Сузуке добился максимума во всём, кроме второй попытки в финале квалификации, которая, к сожалению, определила для нас результат гонки

После старта мы поняли, что Джордж не сможет догнать Леклера на трассе. Сильно затягивать пит-стоп не было смысла, поэтому мы рискнули сменить шины раньше, чтобы побороться с Леклером за счёт подрезки. Мы должны были попытаться что-то сделать. К сожалению, не получилось».

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