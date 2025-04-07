Сарагоса (W100). Украинские теннисистки сыграют друг с другом за место в основной сетке турнира ITF

Украинские теннисистки Александра Олейникова и Вероника Подрез одержали победы в первом круге квалификации на турнире ITF W100 в Испании



Александра Олейникова (№267 WTA), получила в отборочной сетке первый номер посева и в стартовом раунде за 73 минуты разгромила испанку Ану Жиральди Рикену (№993 WTA) – 6:1, 6:2. Украинка допустила две двойные ошибки, проиграла один гейм на своей подаче и сделала пять брейков.

Вероника Подрез (№445 WTA) также успешно справилась с первым кругом квалификации, обыграв Альбу Рей Гарсию (№717 WTA) из Испании – 6:4, 6:2. Подрез в этом поединке проиграла пять геймов на своей подаче и сделала восемь брейков в ответ. Встреча продолжалась чуть более 1,5 часов.

Завтра в финальном раунде отборочного турнира украинки разыграют между собой путевку в основную сетку. Отметим, что в основе сыграет еще одна представительница Украины – Юлия Стародубцева, которая может в первом круге встретится с одной из победительниц квалификации.



btu.org.ua