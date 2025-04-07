Connect with us
Футбол

Кейн высказался о Клубном чемпионате мира-2025

Кейн высказался о Клубном чемпионате мира-2025

    • Нападающий "Баварии" Харри Кейн высказался о Клубном чемпионате мира-2025.

    "Я думаю, что это будет великолепно. КЧМ будет уникальным, играть на таком большом турнире со своим клубом отличается от того, что делалось в прошлом, но я думаю, что это будет хороший опыт.

    Поездка в США за год до самого чемпионата мира – это отличный шанс познакомиться с некоторыми стадионами и познакомиться с болельщиками. Я с нетерпением жду эту поездку", – сказал футболист.

    Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет этим летом в США с 15 июня по 13 июля.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis