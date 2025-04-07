Непобежденный супертяж завоевал три титула в Лас-Вегасе

Getty Images/Global Images Ukraine. Ричард Торрес

6 апреля на арене «Palms Casino Resort» в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса от промоутера Боба Арума и его компании Top Rank.

Главным событием стал бой за три региональных титула в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) – на ринге встретились американец Ричард Торрес (13–0, 11 КО) и итальянец Гвидо Вианелло (13–3–1, 11 КО).

Боксер из США полностью контролировал ситуацию на ринге, лучше двигался на ногах и нанес больше ударов. Судьи зафиксировали уверенную победу Торреса, который завоевал три титула – IBF North American, NABF и WBO NABO.

Ричард Торрес (США) – Гвидо Вианелло (Италия) – UD 10 (98–91, 98–91, 97–92)

Видеообзор поединка:

sport.ua