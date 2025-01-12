Сенсации не случилось. Поединок Усика и Фьюри признали лучшим в 2024 году

Getty Images/Global Images Ukraine. Усик – Фьюри

В субботу, 11 января, в Лондоне (Великобритания) состоялась торжественная церемония вручения наград от журнала The Ring. Чемпион WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александр Усик (23–0, 14 КО) был номинирован на несколько наград и победил в трех номинациях.

Украинский чемпион был признан лучшим боксером 2024 года. Кроме этого, первый поединок Усика с британцем Тайсоном Фьюри победил в номинации «Событие года», а девятый раунд той встречи был признан «Лучшим раундом года».

В 2024 украинец провел два боя с британским претендентом Тайсоном Фьюри (34–2–1, 24 КО), в которых сумел одержать две победы. В мае судьи зафиксировали победу Усика раздельным решением. В декабре Александр одолел соперника единогласным решением.

sport.ua