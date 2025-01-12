Лидеры Баварии серьезно раздумывают над переходом в Барселону

Их очень хочет видеть Флик

Фото: imago images

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Портал El Nacional информирует, что главный тренер "Барселоны" Ханси Флик хочет подписать двух игроков "Баварии". Речь о Йозуа Киммихе и Лероя Сане.

Оба игрока могут перейти в "Барселону" бесплатно, ведь у них летом этого года завершаются сроки действия контрактов с мюнхенским клубом.

Источник отмечает, что Сане якобы не против сменить клуб, а вот Киммих колеблется. Еще одной проблемой для "Барселоны" в осуществлении переходов могут стать большие зарплаты футболистов.

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