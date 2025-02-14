Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Кейшон Дэвис

Американский боксер Кейшон Дэвис (12-–0, 8 КО) обратился к чемпиону мира Денису Беринчику (19–0, 9 КО) накануне титульного поединка, который состоится в ночь на 15 февраля.

Претендент обвинял украинца в расизме, однако оказалось, что скандальную ситуацию с бананами в номере отеля устроил совсем другой боксер.

«Хочу обратиться к Беринчику и его команде. Я признаю, что ошибался. Я собирался поговорить об этом на взвешивании, но Денис толкнул меня и все пошло не по плану. Сейчас я успокоился.

Моя ошибка, что я позволил себе назвать вас расистами на весь мир. Я знаю, что украинцы не такие…Они вежливые и уважительные. Они никогда не сделали бы ничего подобного», – сказал Кейшон.

sport.ua