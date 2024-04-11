Украинский супертяж-джорнимен проведет поединок с кузеном Тайсона Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Константин Довбыщенко

Украинский супертяж-джорнимен Константин Довбыщенко (10–15–1, 7 КО) проведет поединок против Хьюи Фьюри (26–3, 15 КО). Бой состоится 20 апреля в Ротергеме (Англия).

В феврале 2024 года украинец уступил Джейми Тшикеве (6–1, 3 КО) на Уэмбли Арене в Лондоне. Бой обслуживал один судья, который по итогам 6 раундов выставил счет 58–55 в пользу британца.

Для Хьюи Фьюри это будет первое сражение за 2,5 года. В последний раз двоюродный брат Тайсона выходил в ринг в октябре 2021 года, когда досрочно победил Кристиана Хаммера. После 5-го раунда немец не смог продолжить бой из-за травмы бицепса.

sport.ua