Атлетико минимально победил Боруссию в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Атлетико одержал минимальную победу над дортмундской Боруссией в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Поединок завершился со счетом 2:1 .

Уже на 4-й минуте Атлетико заставил защитников Боруссии ошибиться неподалеку от своих ворот, в результате чего Родриго Де Поль хладнокровно пробил в противоход вратарю ориентировочно с 15 метров.

После забитого гола мадридцы продолжили в том же духе и имели еще несколько голевых случаев. На 32-й минуте Самюэль Лино удвоил преимущество хозяев.

Второй тайм гораздо активнее начала Боруссия, но и Атлетико несколько раз мог убивать интригу в противостоянии. В частности, Лино замыкал передачу от Гризманна, но с нескольких метров попал в Кобеля.

На 81-й минуте Себастьян Алле сделал ответный матч максимально интересным, отквитав один гол. /ev3/info?id=23799906&lang=ru» scrolling=»no» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>

Лига чемпионов 1 /4 финала, первый матч 10 апреля

Атлетико — Боруссия Дортмунд 2:1 (2:0)

<p Голы: 1:0 — Де Пауль 4, 2:0 — Лино 32, 2:1 — Алле 81

Атлетико: Облак, Витсель (Савич 90'), Хименес, Аспиликуэта, Лино (Рикельме 90'), Де Пауль (Корреа 80'), Коке, Льоренте, Молина (Ньигес 90'');

Боруссия Дортмунд: Кобель, Риерсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен, Джан (Озкан 84’), Нмеча (Брандт 46’), Забитцер (Ройс 84’), Санчо, Адеми 73, Фюллькруг (Алле 60). Предупреждение: Джан 24, Лино 27, Льоренте 28, Матсен 53, Хим,

Обзор

В параллельном матче игрового вечера Барселона вышла победителем по перестрелке на «Парк де Пренс». А 9 апреля отгремели два других поединка 1/4 финала— Реал и Манчестер Сити выпустили триллер на «Сантьяго Бернабеу», матч между Баварией и Арсеналом также завершился боевой ничьей.

champion.com.ua