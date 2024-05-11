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Футбол

Клопп — о Нуньесе: Во многих ситуациях ему просто не везет

Отреагировал на информацию

Клопп - о Нуньесе: Во многих ситуациях ему просто не везет

Be Soccer

    • Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал информацию о том, что Дарвин Нуньес может перейти в "Барселону".

    "Я ничего не знаю об этом, возможно это вранье. Его проблема в том, что он настолько хорош, что постоянно оказывается в таких ситуациях.

    Хотя он недоволен, когда упускает шансы, но он все равно делает всё правильно. Во многих ситуациях ему просто не везёт и для молодого футболиста это действительно плохо", — приводит слова Клоппа BBC.

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    Напомним, за этот сезон Нуньес сыграл в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 13 результативными передачами.

    www.ua-football.com

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