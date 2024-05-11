Индиана победила Нью-Йорк, Денвер обыграл Миннесоту в плей-офф НБА

Никс и Тимбервулвз продолжают лидировать в своих сериях

В очередной игровой день в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись два матча плей-офф.

Индиана в домашнем поединке обыграла Нью-Йорк. Пэйсерс сократили отставание в серии после двух поражений в первых матчах.

Денвер на выезде победил Миннесоту. Тимбервулвз остаются впереди в серии плей-офф и следующий матч проведут вновь на домашней площадке.

Индиана Пэйсерс — Нью-Йорк Никс — 111:106 (29:20, 34:38, 22:32, 26:16)

Счет в серии — 1:2

Миннесота Тимбервулвз — Денвер Наггетс — 90:117 (20:28, 21:28, 25:37, 24:24)

Счет в серии — 2:1

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