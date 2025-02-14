Буэнос-Айрес. 18-летний Фонсека одержал волевую победу на пути в четвертьфинал, Навоне впервые одолел игрока топ-20

На турнире АТР 250 в Аргентине известны все участники четвертьфинальной стадии



Буэнос-Айрес, Аргентина • 10-16 февраля • грунт • $688,985

Действующий чемпион: Факундо Диас Акоста (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 1) – Душан Лайович (Сербия) 6:4, 6:4

Франсиско Серундоло (Аргентина, 5) – Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина, Q) 6:2, 6:3

Лоренцо Музетти (Италия, 3) – Корентен Муте (Франция) 6:2, 6:3

Педро Мартинес (Испания) – Диего Шварцман (Аргентина, WC) 6:2, 6:2

Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия) – Себастиан Баэс (Аргентина, 6) 6:3, 6:4

Ласло Джере (Сербия, Q) – Алехандро Табило (Чили, 4) 2:6, 6:1, 7:6(2)

Жуан Фонсека (Бразилия) – Федерико Кория (Аргентина, LL) 2:6, 6:4, 6:2

Мариано Навоне (Аргентина) – Хольгер Руне (Дания, 2) 6:1, 7:6(2)

• 18-летний Жуан Фонсека третий раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира АТР. За свой первый в карьере полуфинал на этом уровне бразилец сыграет против аргентинца Мариано Навоне, которому проиграл в прошлом году в четвертьфинале домашнего турнира в Рио-де-Жанейро (общий счет личных встреч – 1:1).

• Мариано Навоне с восьмой попытки одержал дебютную победу над соперником из топ-20. Аргентинец взял реванш у Хольгера Руне за прошлогоднее поражение на “Мастерсе” в Мадриде. Навоне сделал два брейка и отыграл все пять брейк-поинтов датского теннисиста.

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