Макарска. Соболева проиграла третьей сеяной в стартовом матче основы

Анастасия Соболева выбыла из борьбы на турнире WTA 125 в Хорватии



Макарска, Хорватия • 4-9 июня • грунт • $115,000

Действующая чемпионка: Кэти Волынец (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Украинка, попавшая основную сетку через квалификацию, в первом круге потерпела поражение от Ренаты Сарасуа из Мексики 3:6, 6:4, 5:7. В решающем сете Соболева уступала 2:5, смогла сравнять счет, но затем проиграла два следующих гейма.

Для теннисисток это была вторая встреча. В 2023 году Соболева обыграла мексиканку на турнире ITF W50 в Истаде.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua