Роттердам. Алькарас обыграл де Минора в решающем матче и выиграл первый титул в зале

Карлос Алькарас стал новым чемпионом на турнире ATP 500 в Нидерландах



Роттердам, Нидерланды • 3-9 февраля • хард (зал) • €2,563,150

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Алекс де Минор (Австралия, 3) 6:4, 3:6, 6:2

Испанский теннисист одержал третью победу в трёх сыгранных матчах против Алекса де Минора: в 2022 году Алькарас выиграл в полуфинале грунтового турнира ATP 500 в Барселоне, а в следующем сезоне – в финале травяного турнира ATP 500 в Лондоне.

Путь к победе:

R32: Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, WC) 7:6(3), 3:6, 6:1

R16: Андреа Вавассори (Италия, Q) 6:2, 6:1

QF: Педро Мартинес (Испания) 6:2, 6:1

SF: Хуберт Хуркач (Польша, 8) 6:4, 6:7(5), 6:3

FR: Алекс де Минор (Австралия, 3) 6:4, 3:6, 6:2

Карлос Алькарас выиграл свой 17-й титул в карьере и первый на турнире, который проходил в помещении. Также он стал первым испанскийм игроком, который победил на турнире в Роттердаме. Ранее до финала соревнований доходили Хуан Карлос Ферреро (2004) и Рафаэль Надаль (2009).

По итогам соревнований в Нидерландах Алькарас останется на третьем место в мировом рейтинге, а Алекс де Минор обновит свой персональный рекорд, поднявшись на шестую позицию.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua