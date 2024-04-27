Мадрид. Остапенко и Жабер поспорят за место в четвертьфинале

Итоги пятого игрового дня на турнире WTA 1000 в столице Испании

Мадрид, Испания • 23 апреля — 4 мая • грунт • $8,770,480

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 11) — Эмма Наварро (США, 19) 6:4, 6:4

Коко Гауфф (США, 3) — Даяна Ястремская (Украина, 31) 6:4, 6:1

Мэдисон Кис (США, 18) — Людмила Самсонова (-, 15) 6:2, 6:3

Елена Остапенко (Латвия, 9) — Мария Лурдес Карле (Аргентина, Q) 6:3, 6:3

Онс Жабер (Тунис, 8) — Лейла Фернандес (Канада, 32) 7:5, 2:6, 6:4

Елена Остапенко прервала победную серию Марии Лурдес Карле, которая перед сегодняшней встречей выиграла 11 матчей подряд. Латвийка в этом сезоне ещё не доходила до четвёртого круга на турнирах WTA 1000.

Онс Жабер обыграла Лейлу Фернандес на всех трёх покрытиях: в 2020 году они играли друг против друга на турнире WTA 1000 в Нью-Йорке (Цинциннати), а в 2021 году — на травяном турнире WTA 250 в Бимрингеме.

Остапенко и Жабер ранее встречались три раза в рамках WTA-тура, и две победы в свой актив записала туниска. В предыдущем сезоне Жабер обыграла Остапенко грунте в Штутгарте.

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