Индиан-Уэллс. Наварро обыграла вторую ракетку мира Соболенко на пути в 1/4 финала

Эмма Наварро продолжает выступление на nурнире WTA 1000 в США

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $9,258,080

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвёртый круг

Эмма Наварро (США, 23) — Арина Соболенко (-, 2) 6:3, 3:6, 6:2

Американская теннисистка, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, впервые смогла победить соперницу из топ-5. В прошлом году Наварро записала в свой актив первую победу над представительницей топ-10, обыграв Марию Саккари (№9) в Сан-Диего.

Наварро ранее не доходила до четвертьфинала на турнирах WTA 1000. Напомним, что в предыдущих двух раундах в Индиан-Уэллс Эмма была сильнее украинок Леси Цуренко и Элины Свитолиной.

Следующая соперница 22-летней американки определится в матче Диан Парри (Франция) — Мария Саккари (Греция, 9).

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