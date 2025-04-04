Бухарест. Коболли победил Гаске и прервал серию из восьми поражений, Вавринка проиграл второму сеяному в затяжном поединке

На турнире АТР 250 в Бухаресте известны все участники 1/4 финала



Бухарест, Румыния • 31 марта – 6 апреля • грунт • €622,850

Действующий чемпион: Мартон Фучович (Венгрия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Себастьян Баэс (Аргентина, 1) – Габриэль Диалло (Канада) 7:6(5), 2:6, 6:2

Франсиско Комесанья (Аргентина) – Роберто Баутиста Агут (Испания, 5) 6:4, 3:6, 6:3

Кристофер О’Коннелл (Австралия) – Николас Ярри (Чили, 4) 6:2, 5:7, 7:6(5)

Мартон Фучович (Венгрия) – Мариано Навоне (Аргентина, 7) 4:6, 6:4, 6:4

Филип Мисолич (Австрия, Q) – Камило Уго Карабелли (Аргентина, 8) 6:3, 6:1

Флавио Коболли (Италия, 3) – Ришар Гаске (Франция, WC) 6:4, 4:6, 6:1

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Филип Кристиан Жиану (Румыния, WC) 6:4, 3:6, 6:3

Педро Мартинес (Испания, 2) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC) 4:6, 7:5, 6:2

• Франсиско Комесанья одержал 10-ю победу в основной сетке турнира АТР и второй раз в карьере и в сезоне сыграет в четвертьфинале. Следующий матч аргентинец проведет против своего соотечественника и лидера посева Себастьяна Баэса, которому проиграл оба очных поединка, в том числе в этом году в Сантьяго.

• Кристофер О’Коннелл второй раз сыграл против Николаса Ярри и второй раз его победил (в прошлом году был сильнее на Открытом чемпионате США). Австралиец впервые с мая 2023 года сыграет в четвертьфинале турнира АТР на грунте. Дальше О’Коннелл встретится с действующим чемпионом соревнований Мартоном Фучовичем.

• Флавио Коболли взял у Гаске реванш за поражение на “челленджере” в 2023 году и прервал свою серию из восьми поражений в матчах на турнирах АТР. В четвертьфинальном поединке Коболли сыграет против “квалифаера” Филипа Мисолича, которому проиграл на турнире ITF в 2020 году.

• Педро Мартинес провел третий поединок против Стэна Вавринки и второй раз подряд его обыграл. Поединок продолжался 2 часа 39 минут. Швейцарец лидировал 5:4 во втором сете и был в двух мячах от победы (40-40 на приеме), но до матчболов добраться не сумел. В четвертьфинале Мартинес встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром.

btu.org.ua