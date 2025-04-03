АПЛ. Челси – Тоттенхэм 1:0. Бесшпорно сложная победа синих

1

Лондонское дерби, которое нас приучило к тому, что будет много борьбы, много схваток и много голов. Получили ли мы это сегодня? Давайте разбираться. Начнем с того, что в состав "Челси" вернулись Палмер и Джексон, что стало неплохим бустом, а у "Тоттенхэма" также вышел боевой состав, что обещало неплохой футбол, несмотря на то, что "синие" прямо сейчас продолжают переживать кризис, а "шпоры" просто во второй половине турнирной таблицы с ужасным сезоном. Футбол все равно ожидался веселый.

Однако в первом тайме этого веселья мы не увидели. Главное, что мы видели в исполнении обеих команд – это брак. Вот его хватало везде, особенно в атаке. В целом команда Марески заиграла лучше после того, как вернулся Николя Джексон. Он добавил энергии на поле и своими открываниями создавал возможности. В начале заброса от Трево Чалобы мог стать голевой передачей, впрочем Джексону не удалось конвертировать это в гол, а выбивание от ван де Вена в ногу Джексону заставило мяч не пересечь линию ворот, а попасть в штангу.

В дальнейшем Джексон продолжил активно играть в атаке, вот только его партнеры вместе с ним все-таки не могли довести все до действительно острого момента, потому что в ответственные моменты был брак. Где-то неточный пас, где-то просто поскользнулся Нету, где-то Санчо заигрался со своими финтами. Поэтому ситуация такова, что преимущество у "Челси" есть, а моментов все равно немного. Самый острый шанс был и Джейдона после подачи от Педру Нету, впрочем Викарио красивым сейвом спас свою команду.

Что касается коллектива Постекоглу, то у них в атаке почти ничего не получалось. В обороне да, более-менее собрано, но Сон, Соланке и Одобер были отрезаны. То же касается и пассивного и медлительного Маддисона. Как именно "шпоры" собирались обыгрывать своего соперника? Не очень понятно.

Во втором тайме все продолжилось в таком же духе, вот только реализация наконец подъехала. В начале второй половины после затяжной атаки Коул Палмер выполнил идеальную передачу в штрафную на Энцо Фернандеса, а тот головой открыл счет в матче. 1:0 и это скорее заслуженный выход вперед, ведь хозяева по крайней мере пытались что-то создать. Интересно было посмотреть на реакцию "шпор" на пропущенный гол.

Не успели гости как-то среагировать, как получили второй гол. После подачи со штрафного мяч в суматохе долетел до Кайседо, который красиво отправил его в угол ворот, впрочем ВАР вмешался в эпизод и зафиксировал офсайд у Колвилла накануне. Поэтому все еще 1:0 и все еще есть шанс у "Тоттенхэма" показать правильную реакцию. Выход на поле Сарра и Джонсона уже было реакцией, а на 66-й мы наконец увидели полумомент у ворот Санчеса, когда пробивал ван де Вен после углового, впрочем получилось слабо и точно в руки голкиперу.

А вот на 69-й минуте Сарр, как казалось, сравнял счет после прохода по центру и удара издали в ближний угол ворот Санчеса, но перед этим Папе Матар сфолил против Кайседо, поэтому взятие ворот отменили, а автору отмененного гола вручили желтую. Хотя фол потенциально мог тянуть и на красную.

Под конец "Челси" решил не давить на соперника и забить свой второй гол, а просто отбиться в обороне при минимальном преимуществе. Рискованный план. На поле на 83-й минуте даже вышел Джеймс вместо Джексона. Зацементировать оборону не получилось, очень острый момент был у Сона Хын Мина после прострела с правого фланга, в падении замыкал его кореец, но Санчес спас хозяев.

Но это был единственный момент, который гости создали до финального свистка. Просыпаться и пытаться играть в футбол надо было раньше. А так это было ужасное выступление от "шпор". Но и "Челси" сильно не удивил, хотя если сравнивать с соперником, это был другой уровень. Команда Марески возвращается на 4 место, а "Тоттенхэм" остается 14-м.

АПЛ, 30-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Челси" — "Тоттенхэм" 1:0

Гол: Фернандес (50)

*На 56-й минуте гол Мойзеса Кайседо был отменен из-за офсайда

**На 69-й минуте гол Папе Матар Сарра был отменен из-за фола

"Челси": Санчес — Гюсто, Чалоба, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес (Дьюсбери-Холл, 90+1) — Нету, Палмер (Адарабиойо, 90+1), Санчо (Мадуэке, 68) — Джексон (Джеймс, 83)

"Тоттенхэм": Викарио — Спенс, Ромеро, ван де Вен (Порро, 88), Удоджи — Бергвалл (Сарр, 64), Бентанкур, Маддисон (Тель, 88) — Одобер (Джонсон, 64), Соланке, Сон

Предупреждения: Чалоба (45+1), Джексон (68), Кукурелья (75), Нету (80), Палмер (86) — Ромеро (45+1), Сарр (73), Порро (90+8), Джонсон (90+8), Спенс (90+13)

www.ua-football.com