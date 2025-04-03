Баркер раскрыл план Усика на два последних поединка в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира Даррен Баркер высказался об украинском боксере Александре Усике.

«Кто должен стать следующим соперником Усика? Я думаю, что Паркер больше заслужил на этот бой, чем Дюбуа. Я бы лучше посмотрел на бой Усик – Паркер. Я считаю, что Александр сначала подерется с Джозефом, а потом будет объединение поясов с Дюбуа.

Для меня все равно Усик идет фаворитом в бою с Паркером. Александр – это мастер, он просто волшебник», – сказал Баркер.

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа.

sport.ua