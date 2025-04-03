Хэмилтон: В Шанхае я впервые проехал длинную серию

В четверг в Сузуке Льюис Хэмилтон подвёл итоги двух прошлых уик-эндов и говорил о своей адаптации в Ferrari…

Льюис Хэмилтон: «У большинства людей за пределами боксов полностью ошибочное мнение о том, чем мы на самом деле занимаемся. Когда мы говорим о настройках и изменениях, все эти различные графики, которые вы видите, касаются аэродинамики, баланса в поворотах, механического баланса – множества переменных, которые мы пытаемся подобрать по ходу уик-энда.

На первом этапе я не очень хорошо чувствовал машину, но в первые два дня темп был неплохим, а в воскресенье я впервые управлял этой машиной под дождем и многому научился.

Все остальные гонщики зимой прошлого года провели тесты в Абу-Даби, где опробовали шины 2025 года. У меня такой возможности не было, а на тестах в Бахрейне машина сломалась. В Шанхае, в спринте, я впервые проехал 20 кругов подряд, а в гонке впервые опробовал C2, так что я просто учился.

На прошлом этапе в субботу перед квалификацией я принял неправильное решение по настройкам, с которыми пришлось ехать до конца гонки. Если бы мы просто оставили настройки после спринта или добились прогресса, то могли бы квалифицироваться в первой тройке и рассчитывать на совсем другой результат.

Я определенно начал ощущать последствия того, что не участвовал в тестах в конце прошлого года, и вполне доволен тем, как адаптировался в этих двух гонках. Но впереди много работы, чтобы в будущем всё было лучше.

После дисквалификации в Шанхае я не чувствовал никакого разочарования в команде или чего-то подобного. Конечно, мы мечтали о другом результате, но что есть, то есть. Мы прошли через это. В среду я был на базе, мы сделали выводы и движемся дальше. Я впечатлён тем, как среагировала команда.

Кто-то написал, что я теряю веру в команду, но это полная чушь. У меня абсолютная, 100-процентная вера в эту команду. В начале года было много шумихи, и я не знаю, ожидал ли кто-нибудь, что мы победим с первой гонки и выиграем чемпионат в первый год. Я этого точно не ждал.

Я вливаюсь в новую культуру, новую команду, и знаю, что это займет время. Последние два месяца я наблюдаю за тем, как работает команда, сравниваю её с двумя другими командами, в которых я работал. На прошлой неделе я обозначил области, в которых, как мне кажется, нам нужно прибавить, и это будет продолжаться в течение года, по мере того как мы все больше узнаем друг о друге».

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