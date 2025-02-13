Расизм, угрозы и бананы. Состоялась пресс-конференция Беринчика и Дэвиса

Getty Images/Global Images Ukraine. Беринчик и Дэвис

В ночь на 15 февраля в Нью-Йорке (США) состоится поединок в легком весе (до 61,2 кг) – чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик (19–0, 9 КО, Украина) и американский претендент Кейшон Дэвис (12–0, 8 КО) сразятся за титул.

Накануне состоялась традиционная пресс-конференция, на которой боксеры поделились ожиданиями от предстоящей встречи. Украинский боксер спокойно отвечал на вопросы и пытался не реагировать на провокации со стороны претендента.

Дэвис решил не ограничивать себя, поэтому задействовал угрозы, постоянно всех перебивал и даже обвинил Беринчика в расизме. Американец заявил, что украинец принес в его номер ящик с бананами.

Смотрите видео пресс-конференции боксеров с переводом от Sport.ua.

ВИДЕО. Расизм, трэш, угрозы. Пресс-конференция Дениса Беринчика и Кейшона Дэвиса

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