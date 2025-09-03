Майрис БРИЕДИС: «Он делает это так же, как Усик. Как будто змея какая-то»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майрис Бриедис

Латвийский боксер, бывший чемпион мира Майрис Бриедис поделился мыслями о реванше между Теренсом Кроуфордом и Канело Альваресом.

«Я думаю, что шансы Кроуфорда – 60%, а Канело – 40%. Почему? Потому что Кроуфорд очень умный. Как бы это объяснить. Он боксирует в стиле Усика. Он наносит и легкие, и тяжелые удары. Он как змея. Канело словно камень. Он бьет очень тяжело, но не двигается», – сказал Бриедис.

Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх рассказал, что Теренс Кроуфорд скоро завершит карьеру.

sport.ua