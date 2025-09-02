Trend Micro – новый партнёр McLaren

Свободные от спонсорских логотипов места на лучшей машине сезона всегда в дефиците, но в McLaren нашли место для нового партнёра, подписав контракт с Trend Micro.

Компания Trend Micro, специализирующаяся в области кибербезопасности, прежде сотрудничала с NEOM McLaren в Формуле Е, а теперь стала официальным партнером команды до конца текущего сезона и далее.

Trend Micro предоставит команде свои технологии, а McLaren разместит логотип компании на носовом обтекателе и предоставит гонщиков для участия в совместных мероприятиях.

