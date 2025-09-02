Connect with us
Украинцы на турнирах ITF 2 сентября. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов


($60,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. Финал

Катарина Завацкая (Украина, 5) – Надя Колб (Украина, 14) 2:6, 6:3, 6:3

Пары. Основная сетка. 1 круг

Надя Колб/Марина Колб (Украина, 3) – Диана Марчинкевица/Лена Рамгартер (Латвия/Австрия, WC) перенесен
Анастасия Соболева/Джорджия Педоне (Украина/Италия) – Ива Приморац Павичич/Радка Зельничкова (Хорватия/Словакия) перенесен

($40,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг

Вероника Подрез/Федерика Ургези (Украина/Италия) – Лесли Кавана-Роуз/Мэдисон Роуз (США) 6:0, 6:0

($40,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Елизавета Котляр (Украина, Q) – Елена Руксандра Бертеа (Румыния, WC) 5:7, 4:6

($30,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Вадим Коновчук (Украина) – Андраш Неч (Венгрия, Q) 6:4, 6:4


($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Кристина Почтовик (Украина, 8) – Анастасия Сафта (Румыния) 3:6, 2:6

Пары. Основная сетка. 1 круг

Кристина Почтовик/Агустина Члпак (Украина/Аргентина) – Дарья Сувирджонкова/Валентина Сувирджонкова (Сербия) 7:6(5), 6:4

($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. Финал

Анна Бурчак (Украина) – Кристал Лопес (Бельгия, 7) 6:1, 6:7(4), 4-10

Основная сетка. 1 круг

Мария Берген (Украина) – Бритт Дю При (Нидерланды) 1:6, 0:6
Полина Скляр (Украина, JR) – Йоханна Свендсен (Швеция, 8) 7:6(8), 6:7(4), 1:6

($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Владислав Орлов (Украина, 3) – Самуэль Столарик (Словакия, Q) перенесен

($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

София Криворучко (Украина, Q) – Зои Билло (Франция, Q) 7:5, 6:1

($15,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг

Алина Петренко/Катрин Николь Пилагуано Чикуэ (Украина/Колумбия) – Альба Альменар Сабала/Мартина Медина Эрнандес (Испания) 1:6, 0:6

($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Алеся Рева (Украина) – Нита Схиладзе (Грузия, WC) 6:1, 6:0

Пары. Основная сетка. 1 круг

Алеся Рева/Екатерина Клдиашвили (Украина/Грузия) – Валерия Монко/Катарина Ротакер (-/Германия) 2:6, 6:7(5)

($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Адриана Ткаченко (Украина) – Вивьен Сандберг (Германия) 4:6, 6:3, 6:2

Пары. Основная сетка. 1 круг

Адриана Ткаченко/Аади Гупта (Украина/Индия) – Мандегар Фарсами/Ирем Курт (Иран/Турция) 3:6, 2:6

($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Катерина Дятлова (Украина, Q) – Эмма Уилсон (Великобритания) 4:6, 6:0, 6:0

 

