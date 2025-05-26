Тайсон Фьюри признался, кто причинил ему больше боли, чем Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший двукратный чемпион мира Тайсон Фьюри назвал лучшего панчера, с которым когда-либо встречался.

«Лучшим панчером, с которым я когда-либо дрался, был Деонтей Уайлед», – отметил Тайсон.

Фьюри провел три боя с Уайлдером – первый бой завершился вничью, а следующие два – победой Фьюри нокаутом.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua