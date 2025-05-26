Суд отменил арест 55 миллионов евро на счетах ПСЖ в споре с Мбаппе

Парижский суд отменил арест 55 миллионов евро со счетов футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", который в прошлом месяце был наложен по инициативе Килиана Мбаппе в рамках финансового спора между ним и его бывшим клубом.

Напомним, что в апреле этого года по решению суда было арестовано 55 миллионов евро – именно такая сумма составляет долг клуба перед Мбаппе. "ПСЖ" требовал отмены этого решения, считая его необоснованным.

Добавим, что "ПСЖ" утверждает, что обе стороны заключили устное соглашение, согласно которому Мбаппе должен был уйти без компенсации за трансфер, отказавшись от части сумм, причитающихся ему в конце контракта.

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