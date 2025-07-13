Месси оформил дубль и принес Интеру победу в МЛС

13 июля 2025 года Интер Майами под руководством Хавьера Маскерано одержал важную победу в 22-м туре регулярного чемпионата МЛС, переиграв Нэшвилл со счетом 2:1. Главным героем встречи вновь стал Лионель Месси, оформивший дубль и обновивший собственный рекорд по количеству матчей подряд с двумя и более забитыми мячами. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Счет в матче открыл именно аргентинский форвард. Уже на 17-й минуте он идеально исполнил штрафной удар, отправив мяч точно в нижний угол ворот соперников и оставив вратаря Нэшвилла без шансов.

После перерыва гости смогли ненадолго сравнять счет: на 49-й минуте отличился Хани Мухтар. Однако уже через 13 минут Месси снова вышел на авансцену — воспользовавшись грубой ошибкой голкипера Нэшвилла, он спокойно поразил пустые ворота и установил окончательный счет встречи.

«Удивительно, как легко он принимает решения на поле. Такие матчи становятся для него привычкой», — отметил тренер Интера Хавьер Маскерано в комментарии после матча.

По данным статистики, этот матч стал пятым подряд, в котором Лионель Месси забивает два и более голов. Подобного показателя в нынешнем сезоне МЛС не добивался ни один другой футболист.

Интер Майами продолжает уверенно держаться в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции. Следующий матч команда проведет на выезде, а болельщики уже с нетерпением ждут новых рекордов от Лионеля Месси.

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