Шесть очков Скапинцева не помогли Портленду избежать поражения от Мемфиса в Летней лиге НБА

Украинец провел на паркете практически 4 минуты

Портленд Трэйл Блэйзерс потерпел поражение от Мемфис Гриззлис (86:96) в Летней лиге НБА.

Украинский центровой Портленда Дмитрий Скапинцев провел на паркете практически 4 минуты, записав на свой лицевой счет 6 очков и один подбор.

Напомним, что в Летней лиге НБА выступает еще один украинец — защитник Бостон Селтикс Максим Шульга, набравший пять очков в своем дебютном матче.

Портленд свой следующий матч проведет в ночь на 16 июля против Нью-Орлеан Пеликанс. Бостон Шульги в ночь на завтра, 14 июля, встретится с Нью-Йорк Никс.

Летняя лига НБА проходит в Лас-Вегасе с 10 по 20 июля.

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