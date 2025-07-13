ВИДЕО. «Мама, я умею летать». Как Усик готовился к бою с Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Уже совсем скоро, 19 июля, Александр Усик проведет очередной поединок. Украинский боксер выйдет в ринг против британского оппонента Даниэля Дюбуа, где сразится за титул абсолютного чемпиона мира.

Sport.ua собрал все фрагменты подготовки Александра к предстоящему поединку. Украинский чемпион, как всегда, проводил свой тренировочный лагерь в положительном настроении: постоянные шутки, улыбки, хорошее настроение, но работать тоже не забывал.

Интересно, что Александр постоянно пересматривал первое сражение против Дюбуа, заявив, что он анализирует свои ошибки и внимательно слушает тренера, с которым анализирует тот бой.

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