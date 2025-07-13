Гвинеец, которым интересовалось Динамо, прошёл медицинское обследование в Мариборе

Киевское "Динамо" продолжает терпеть неудачи с подписанием качественных легионеров.

В этот раз с "крючка" киевлян сорвался вингер азербайджанской "Зиры", с которым "бело-синие" вели переговоры несколько месяцев.

Салифу Сума решил не рисковать собственной безопасностью и отказался переезжать жить в Киев.

По сообщениям некоторых азербайджанских источников, игрок успешно прошёл медосмотр в Словении в клубе "Марибор".

В скором времени может быть официально объявлено о подписании контракта Сумы с этим клубом.

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