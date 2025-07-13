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Футбол

Гвинеец, которым интересовалось Динамо, прошёл медицинское обследование в Мариборе

Гвинеец, которым интересовалось Динамо, прошёл медицинское обследование в Мариборе

    • Киевское "Динамо" продолжает терпеть неудачи с подписанием качественных легионеров.

    В этот раз с "крючка" киевлян сорвался вингер азербайджанской "Зиры", с которым "бело-синие" вели переговоры несколько месяцев.

    Салифу Сума решил не рисковать собственной безопасностью и отказался переезжать жить в Киев.

    По сообщениям некоторых азербайджанских источников, игрок успешно прошёл медосмотр в Словении в клубе "Марибор".

    В скором времени может быть официально объявлено о подписании контракта Сумы с этим клубом.

    www.ua-football.com

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