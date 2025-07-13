Обзор прессы: ПСЖ и Челси перед финалом КЧМ

До финального матча Клубного чемпионата мира 2025 между Пари Сен-Жермен и Челси остаются считаные часы, и интерес к событию растёт с каждой минутой. Лидеры мнений, спортивные СМИ и аналитики активно обсуждают шансы обеих команд, сравнивают тактики и оценивают форму ключевых игроков. В этот период внимание специалистов сосредоточено не только на прогнозах результата, но и на том, как именно ПСЖ и Челси подойдут к главной игре сезона. В этом материале редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net собрала свежие и взвешенные мнения, уже озвученные в ведущих спортивных медиа.

Трансляция матча

Напомним, главная встреча сезона пройдет сегодня в 22:00 по киевскому времени. Трансляция будет проходить на сайтах Суспильного и на платформе MEGOGO.

Что пишут европейские спортивные издания

Французская газета L’Équipe акцентирует внимание на том, что для ПСЖ этот финал — возможность наконец подтвердить статус сильнейшего клуба мира. В материале от 12 июля отмечается: «С таким составом Парижу уже нельзя довольствоваться вторыми местами». В то же время английская The Guardian выделяет прогресс Челси в последние месяцы: «Лондонский клуб не фаворит по составу, но именно за счёт дисциплины и контроля пространства может удивить ПСЖ». По данным Sky Sports, обе команды подходят к финалу без серьёзных кадровых потерь, а тренеры активно используют ротацию в преддверии ключевого матча.

Мнения аналитиков и бывших футболистов

Аналитики ESPN в последнем эфире отметили, что успех ПСЖ во многом будет зависеть от формы Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле. Бывший игрок Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд в интервью для BT Sport заявил: «У ПСЖ есть преимущество в атаке, но Челси умеет гасить темп соперника и ловить на ошибках». Французский эксперт Жером Ротен добавил в эфире RMC Sport: «Парижу важно не перегореть, учитывая давление от болельщиков и медиа. Для Челси наоборот, психологическая свобода может стать плюсом». Большинство аналитиков сходятся во мнении, что финал получится осторожным и начнётся с разведки без резких атакующих действий.

Тактические особенности команд: что выделяют в прессе

В предматчевых обзорах ESPN и The Athletic приводятся сравнительные схемы игры обеих команд. ПСЖ чаще всего действует в системе 4-3-3, делая ставку на фланги и скорость Мбаппе. Челси в этом сезоне использует гибридную расстановку 3-4-2-1 с быстрыми переходами из обороны в атаку. В аналитических материалах The Guardian отмечается, что ключевыми зонами на поле станут фланги и центр полузащиты, где будут бороться Витинья и Фернандес. Отдельно журналисты выделяют противостояние Доннаруммы и Санчеса — вратарей, от которых во многом будет зависеть исход встречи.

Реакция социальных сетей и фанатских пабликов

В социальных сетях активно обсуждаются шансы команд. В Twitter хэштеги #ClubWorldFinal и #PSGChelsea уже несколько дней удерживают лидирующие позиции в трендах. Французские фанаты ожидают победы ПСЖ и активно обсуждают возможный триумф Мбаппе в Telegram-каналах и YouTube-шоу вроде Rothen s’enflamme. Британские болельщики в Instagram и TikTok записывают прогнозы, причём многие отмечают улучшение игры Челси в последних матчах под руководством нового тренера. Видео с тренировок обеих команд собирают миллионы просмотров на официальных страницах клубов.

Главные ожидания и интрига матча

До финального свистка остаются считаные часы, и главная интрига матча — не столько в исходе, сколько в том, как именно будет развиваться игра. Эксперты уверены, что ПСЖ выглядит фаворитом благодаря звёздному составу, но Челси способен преподнести сюрприз за счёт тактики и дисциплины. По мнению аналитиков L’Équipe и Sky Sports, многое будет зависеть от первого гола: если его забьёт Челси, игра может принять совершенно неожиданный сценарий. Финал Клубного чемпионата мира в этом году собирает рекордную аудиторию и для Европы, и для Азии, где у ПСЖ и Челси также немало болельщиков.

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