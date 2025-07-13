Финал Уимблдона: Синнер будет бороться за звание первого итальянского чемпиона, Алькарас попробует обойти Надаля по количеству титулов

Анонс решающего матча на турнире в Великобритании



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 1) – Карлос Алькарас (Испания, 2)

Centre Court. Начало матча в 18:00 по Киеву

• Теннисисты 12 раз играли друг против друга на уровне Тура, и в восьми матчах сильнее был Алькарас. Испанец выиграл в пяти предыдущих встречах, в том числе в этом году в финале “Мастерса” в Риме и в финале Ролан Гаррос.

• Это будет самый молодой финал на Уимблдоне (Синнеру – 23 года 331 день, Алькарасу – 22 года 69 дней) по совокупному возрасту участников с 2006 года, когда в решающем матче играли Роджер Федерер (24 года 335 дней) и Рафаэль Надаль (20 лет 36 дней).

пятый раз играет в основной сетке Уимблдона и впервые вышел в финал. Ранее его лучшим результатом был полуфинал два года назад.

Итальянец сыграет 27-й финал в карьере и будет бороться за 20-й титул. Такое количество титулов имеют только пять действующих игроков. Также это будет пятый финал для него на турнирах Grand Slam: Янник становился чемпионом на Australian Open (2024, 2025) и US Open (2024).

Синнер стал 11-м игроком в Открытой Эре (с 1968 года), который дошел до финала на всех четырех турнирах Grand Slam, после Рода Лейвера, Кена Роузуола, Стефана Эдберга, Ивана Лендла, Андре Агасси, Джима Курье, Роджера Федерера, Новака Джоковича, Энди Маррея и Рафаэля Надаля.

Также Янник – третий представитель Италии в одиночном финале на Уимблдоне. Ранее это удавалось Маттео Берреттини (2021) и Жасмин Паолини (2024). Он попробует стать

Если Синнер победит в финале, он:

– станет первым итальянским чемпионом в одиночном разряде на турнире в Великобритании;

– обновит свой же рекорд среди итальянских игроков по количеству одиночных титулов Grand Slam;

– станет 23-м игроком в Открытой Эре, который выиграл одиночный титул на Уимблдоне, и третьим действующим теннисистом после Новака Джоковича и Карлоса Алькараса;

– сравняется по количеству титулов Grand Slam с Кеном Роузуолом, Джимом Курье и Гильермо Виласом (16-е место в Открытой Эре).

Путь к финалу: [1] Янник Синнер (Италия, №1 ATP)

R128: Лука Нарди (Италия, №95 ATP) 6:4, 6:3, 6:0

R64: Александар Вукич (Австралия, №93 ATP) 6:1, 6:1, 6:3

R32: Педро Мартинес (Испания, №52 ATP) 6:1, 6:3, 6:1

R16: [19] Григор Димитров (Болгария, №21 ATP) 3:6, 5:7, 2:2 (отказ)

QF: [10] Бен Шелтон (США, №10 ATP) 7:6(2), 6:4, 6:4

SF: [6] Новак Джокович (Сербия, №6 ATP) 6:3, 6:3, 6:4

► Общее время на корте: 11 часов 45 минут

пятый раз выступает на Уимблдоне и третий год подряд вышел в финал. Напомним, что испанец становился чемпионом два предыдущие сезона.

Алькарас сыграет 28-й финал в карьере и будет бороться за 22-й титул. Это будет шестой решающий матч для Карлоса на “мэйджорах”, и в предыдущих пяти он одержал победу: на US Open (2022), Уимблдоне (2023, 2024) и Ролан Гаррос (2024, 2025).

Испанец стал вторым игроком из своей страны, который трижды дошел до финала на Уимблдоне. Первым был Рафаэль Надаль, который играл в решающем матче пять раз.

Алькарас – 10-й теннисист в Открытой Эре, которому удалось минимум три раза подряд дойти до финала Уимблдона. Такое достижение имеют Джон Ньюкомб, Бьорн Борг, Джон Макинрой, Стефан Эдберг, Борис Беккер, Пит Сампрас, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Если Алькарас победит в финале, он:

– станет пятым игроком в Открытой Эре, который выиграл три подряд титула на Уимблдона, после Бьорна Борга, Пита Сампраса, Роджера Федерера и Новака Джоковича;

– станет вторым теннисистом в Открытой Эре после Бьорна Борга, который победил на Ролан Гаррос и Уимблдоне два года подряд;

– станет первым испанцем в истори с тремя одиночными титулами на Уимблдоне, обойдя Рафаэля Надаля, который побеждал здесь в 2008 и 2010 годах;

– станет вторым самым юным игроком в Открытой Эре, который выиграл шесть титулов Grand Slam, после Бьорна Борга в 1978 году.

Путь к финалу: [2] Карлос Алькарас (Испания, №2 ATP)

R128: Фабио Фоньини (Италия, №138 ATP) 7:5, 6:7(5), 7:5, 2:6, 6:1

R64: [Q] Оливер Тарвет (Великобритания, №733 ATP) 6:1, 6:4, 6:4

R32: Ян-Леннард Штруфф (Германия, №125 ATP) 6:1, 6:3, 3:6, 6:4

R16: [14] Андрей Рублёв (-, №14 ATP) 6:7(5), 6:3, 6:4, 6:4

QF: Кэмерон Норри (Великобритания, №61 ATP) 6:2, 6:3, 6:3

SF: [5] Тэйлор Фритц (США, №5 ATP) 6:4, 5:7, 6:3, 7:6(6)

► Общее время на корте: 16 часов 31 минута

• Синнер и Алькарас – шестая пара соперников в истории, которая сыграет в финале Ролан Гаррос и Уимблдона в одном сезоне. Также они всего вторая пара соперников, которая сделала это в Открытой Эре, после Роджера Федерера и Рафаэля Надаля в 2006-2008 годах.

• Это будет первый финальный матч на Уимблдоне, в котором встретятся игроки, рожденные в 2000-х, и первый финал с 2001 года, в котором ни один из участников не родился в 1980-х, когда в нем играли Горан Иванишевич и Патрик Рафтер (оба рождены в 1970-х).

Национальный фактор: Янник Синнер девять из предыдущих десяти матчей с испанскими игроками сыграл против Алькараса и одержал только две победы. На Уимблдоне он обыграл Педро Мартинеса в третьем круге. Карлос Алькарас после поражения от Синнера в Пекине-2024 выиграл 16 матчей подряд против итальянцев, в том числе на Уимблдоне против Фабио Фоньини.

Рейтинг по итогам турнира: вне зависимости от результата финального матча Янник Синнер и Карлос Алькарас останутся на своих прежних позициях – первом и втором местах соответсвенно.

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