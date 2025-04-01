Дарья Касаткина – о смене своего российского гражданства: “Учитывая все, что происходит в моей предыдущей стране, у меня не было особого выбора”

12-я ракетка мира Дарья Касаткина, прокомментировала смену своего российского гражданства на австралийское



“Это мой первый официальный день в качестве австралийского игрока. Честно говоря, ощущения необычные, не стану врать. Для меня это очень эмоционально. Мне нужно привыкнуть к этому. Но я очень рада начать новую главу своей жизни, представляя Австралию на больших соревнованиях.

Учитывая все, что происходит в моей предыдущей стране, у меня не было особого выбора. Для меня, как для открытой гомосексуалистки, если я хочу быть самой собой, я должна была сделать этот шаг, и я его сделала. В Австралии я чувствую, что могу быть собой. И я правда очень рада, что у меня есть привилегия быть частью этой замечательной страны”, – сказала Дарья Касаткина на пресс-конференции в Чарльстоне, где она будет играть на этой неделе.

Свой первый матч под австралийским флагом Дарья Касаткина проведет во втором круге соревнований WTA 500 в Чарльстоне против победительницы американского дерби Лорен Дэвис – Джейми Лёб.

btu.org.ua