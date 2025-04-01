Никита Иващенко завершил клубный сезон в лиге Саскачеван

Никита Иващенко – лучший бомбардир «Батлфордс Норд Старз»

Канадский «Батлфордс Норд Старз», цвета которого защищает харьковчанин Никита Иващенко, завершил клубный сезон. В игре №6 плей-офф в юниорской лиге Саскачеван (SJHL) команда украинца уступила на своем льду «Вейбарн Ред Уингз» (1:2) и капитулировала в серии до четырех побед: 2–4.

Всего в шести матчах плей-офф в активе 20-летнего Иващенко – 8 (5+3) очков и этот показатель лучший среди хоккеистов «Батлфордса». В регулярном чемпионате Никита сыграл 44 поединка и набрал – 50 (23+27) баллов по системе гол+пас.

sport.ua