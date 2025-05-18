Плей-офф НХЛ. Гол в овертайме, драма в матче Далласа и Виннипега

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Даллас в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл Виннипег со счетом 2:1 в первом овертайме и закрыл серию в шести встречах.

В составе Звезд решающую шайбу оформил защитник Томас Харли, который закончил игру с двумя набранными очками и отправил лучшую команду регулярного сезона в отпуск.

В финале Запада Даллас сыграет против Эдмонтона.

Плей-офф НХЛ. Второй раунд

Даллас – Виннипег 2:1 в овертайме

Шайбы: 28:28 Шайфли (Коннор, Виларди) – 0:1,31:12 Стил (Харли, Хейсканен) – 1:1, в овертайме 01:33 Харли (Сегин, Марчмент) – 2:1

Вратари: Оттинджер – Хеллебак

Даллас выиграл серию 4:2

sport.ua