Две за Скудетто, шесть за Лигу Чемпионов, шесть против вылета. Расклад перед двумя последними турами Серии А

Два тура остались до окончания сезона в Серии А, а борьба все обостряется. Разве что официально определились уже три участника Лиги Чемпионов следующего сезона от Италии – "Наполи", "Интер" и "Аталанта". А вот в борьбе за последнее место в главном Еврокубке математически еще целых шесть команд. Столько же – математически в борьбе против вылета.

Следует напомнить, что в случае равенства очков в борьбе за первое место либо против вылета будет назначен дополнительный матч плей-офф. А вот в случае равенства в борьбе за любые другие места решат дополнительные показатели – вначале очные матчи, затем разница мячей и т.д.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки

1

"Наполи"

36 23 9 4 57-27 78 2

"Интер"

36 23 8 5 75-33 77 3

"Аталанта"

37 22 8 7 76-34 74 4

"Ювентус"

36 16 16 4 53-33 64 5

"Лацио"

36 18 10 8 59-46 64 6

Рома

36 18 9 9 51-34 63 7

"Болонья"

36 16 14 6 54-41 62 8

"Милан"

36 17 9 10 58-40 60 9

"Фиорентина"

36 17 8 11 54-37 59 10

Комо

36 13 9 14 48-49 48 11

"Торино"

36 10 14 12 39-42 44 12

"Удинезе"

36 12 8 16 39-51 44 13

"Дженоа"

37 9 13 15 34-48 40 14

"Кальяри"

36 8 9 19 37-54 33 15

Верона

36 9 6 21 31-64 33 16

"Парма"

36 6 14 16 41-56 32 17

Венеция

36 5 14 17 30-50 29 18

Лечче

36 6 10 20 25-58 28 19

"Эмполи"

36 5 13 18 29-56 28 20

Монца

36 3 9 24 27-64 18

Борьба за Скудетто

1. Наполи – 78 очков

Оставшиеся матчи: Парма (в гостях), Кальяри (дома)

Потеря очков в 36-ом туре нанесла неаполитанцам более тяжелый удар, чем турнирный, математический. До ничьей дома против "Дженоа" "Наполи" уже многие отдавали Скудетто, в городе царила эйфория. А вот теперь царит тревога, неуверенность в себе. Боязнь эффекта лавины.

В матче против "Дженоа" "Наполи" рано открыл счет, но успокоился, отошел назад и пропустил, забил рано и в начале второго тайма, но вновь успокоился, вновь отошел назад и вновь пропустил. На 82-ой минуте. Два пропущенных после нуля в четырех матчах. Причем оба – с навесов с места и ударов головой. Совершенно нетипично для обороны "везувиани".

В клубе и вокруг пытаются успокоить, прежде всего – самих себя. Антонио Конте заявил, что потерян бонус, и команда из-за этого крайне разочарована и зла, но все еще на первом месте, все еще держит свою судьбу в своих руках и теперь просто должна добывать результаты на максимуме. Игроки в интервью и в соцсетях также выдавали боевитые заявления.

Впрочем, игровые проблемы остаются. Особенно – в гостях. Две предыдущие гостевые победы "Наполи" вымучил у аутсайдеров "Монцы" и "Лечче" со счетом 1:0, оставив весьма неприятное впечатление. А до этого на выезде команда Конте не выиграла пять матчей подряд. В том числе 0:0 с новичком "Венецией" и 1:2 от новичка "Комо".

Конте заявляет, что у него широкие плечи, что он способен нести ношу сложных ситуаций. Говорит, что свой торт команда уже заработала, вернувшись в Лигу Чемпионов, "которая для всех – жизнь". А Скудетто называет вишенкой на торте, путевкой в историю. Но и признает давление, которое в Неаполе больше, чем в Топ-клубах, потому что Скудетто приходит редко.

В ближайшем матче ожидает выезд к "Парме". Которая еще не обеспечила место в Серии А. Которая в апреле играла подряд против "Интера", "Фиорентины", "Ювентуса" и "Лацио" и никому не проиграла – победа над "Юве" дома и три ничьи, в том числе с "Интером" дома. Против "Интера" она еще и отыгралась с 0:2. В феврале победила дома "Болонью".

Более того – атмосфера в городе перед матчем напряжённая. Власти принимают особые меры и даже не собираются пропускать в район стадиона тех, у кого нет билета на матч.

В последнем туре ожидает "Кальяри". Он также еще не обеспечил место в Серии А, но к тому времени может обеспечить. Впрочем, "Дженоа" ведь давно обеспечила и приехала в Неаполь без турнирных заданий, что не помешало ей дважды отыграться и не проиграть "Наполи".

Кадровые проблемы "Наполи" – всегда тема для разговора. Сейчас приходится ставить в центр обороны левого защитника. Последствия мы видели в игре головой против "Дженоа". Тогда еще и выбыл разыгрывающий опорник Станислав Лоботка. Похоже – до конца сезона. Слева в атаке играет либо центрфорвард Распадори, либо опорник МакТоминей. Хотя Нерес вернулся.

"Наполи" исторически проваливается в решающие моменты под давлением, упускает свои цели. Против "Дженоа" мы как раз и видели оскал истории. Сумеет ли превратить ту неудачу в мотивацию на последние два тура? Учитывая, что его тренирует Конте, мастер решающих моментов, напрашивается ответ "да". Впрочем, и против "Дженоа" его тренировал Конте.

2. Интер – 77 очков

Оставшиеся матчи: Лацио (д), Комо (г)

"Интер" уже чуть ли не отказался от борьбы за Скудетто. Выставив в гостях против "Торино" второй состав. Однако победил там, причем довольно уверенно. А теперь, после потери очков "Наполи", чемпион мобилизуется, на время откладывает в сторону мысли и подготовку к финалу Лиги Чемпионов против "Пари Сен-Жермен" и обращает внимание на лигу.

Откладывает он не на сто процентов. Лаутаро Мартинес не в заявке на матч против "Лацио". Его берегут к ПСЖ. Появление капитана в последнем туре лиги в Комо зависит от его физического состояния. Также против "Лацио" в стартовом составе не выйдут Павар и Мхитарян, и в Комо насчет них также будут думать в немалой степени в свете финала ЛЧ.

Вместе с тем, против "Лацио" ожидается гораздо более сильный состав, чем играл против "Торино". С первых минут на поле должны вернуться Зоммер, Думфриз, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Маркус Тюрам. Возможно, вернется и Ачерби.

В лиге "Интер" выглядит вряд ли лучше "Наполи". Упустил 2:0 в Парме (2:2), проиграл в Болонье в добавленное время, проиграл дома "Роме", победил "Верону" дома лишь со счетом 1:0. На внутренней арене он выглядит уставшим. Игра против "Торино" – его лучшая за последние пять матчей во всех турнирах против итальянских команд. Вторым составом.

Его ближайший соперник – "Лацио". Гранд, который сам яростно борется за свою цель – выход в Лигу Чемпионов. А "Интер" ведь упрекали в неудачах против грандов. 0:1 от "Болоньи" и "Ромы" и 0:3 от "Милана" в Кубке были совсем недавно. С другой стороны, в первом круге "нерадзурри" разнесли "Лацио" в Риме со счетом 6:0. А в Кубке добыли над ним дома 2:0.

Соперник в последнем туре – "Комо". Команда с десятого места, которая сейчас идет с шестью победами подряд. Играть ей не за что, но ее форма и настроение замечательны. Тем более, что Сеск Фабрегас довольно неожиданно решил остаться во главе команды в следующем сезоне и продолжать проект. Игроки захотят отблагодарить его за это.

"Интер" видит, насколько его давление на "Наполи" эффективно. В предыдущем туре он ведь играл раньше, выиграл свой матч, сравнялся по очкам с соперником и заставил его нервничать. В этом туре, правда, команды будут играть одновременно. Как и в последнем. Хотя ведь и это может создать давление. На обеих.

Борьба за четвёртое место

4. Ювентус – 64 очка, разница мячей – 53:33 (+20)

Оставшиеся матчи: Удинезе (д), Венеция (г)

"Ювентус" прошёл два тяжелейших гостевых матча подряд против прямых конкурентов в борьбе за четвёртое место – "Болоньи" и "Лацио". В них он выполнил задание-минимум – оба не проиграл (1:1), сохранил за собой четвёртое место и остался зависящим от самого себя. Две победы в двух последних турах – и он в Лиге Чемпионов, не важно, что сделают конкуренты.

Правда, он явно жалеет, что пропустил от "Лацио" на 96-ой минуте. В Болонье он также забил первым. Неумение удержать результат остаётся болезнью со времён Тьяго Мотты. И в целом Игор Тудор не принёс кардинального улучшения игры. Хотя его не особо и ожидали. Он сам и не хочет обещать "шампанский футбол". Нужно четвёртое место. Как – не важно.

Следующий матч теоретически должен быть удобным. Дома против "Удинезе", середняка, которому не за что играть. Но ведь и "Дженоа" в Неаполе не было за что играть. Удинцы также сопротивляются грандам. В последних восьми матчах против команд Топ-9 не проиграли более половины – пять, а из трех проигранных два – со счетом 1:2.

В последнем же туре ожидает выезд к "Венеции", которая яростно борется против вылета и сейчас в одном очке над 18-ым местом. Которая в 2025-ом году играла 0:0 с "Наполи", "Аталантой" и "Лацио", против всех проиграла один матч из последних шести. В последнем победив дома "Фиорентину". А сам же "Юве" в гостях не победил никого в последних пяти матчах лиги.

Что касается кадров, то "Ювентусу" вновь не хватает центральных защитников. Против "Удинезе" не сыграют не только давно травмированные Бремер и Кабал, но и Калулу и Савона. Под вопросом для стартового состава Келли и Гатти. Ведущий опорник Локателли, скорее всего, отойдёт в центр обороны. Ещё и вылетел другой ведущий опорник Кефрен Тюрам.

Главное – вокруг клуба звучит лишь одно имя – Конте, которого, похоже, очень хотят переманить летом из "Наполи". И ясно, что такие разговоры очень неудобны для Тудора и всей команды. Сам Тудор заявил, что не слабее никого как тренер, что вытащил "Ювентус" из глубокой тёмной ямы. Но ясно, что он чувствует себя крайне некомфортно.

История, традиции, Fino Alla Fine, положение в турнирной таблице (а он ныне опережает всех конкурентов, кроме "Фиорентины", и по дополнительным показателям) , качество игроков за него. Давление, шум вокруг, травмы, недолгая каденция Тудора и его статус временного тренера – против.

5. Лацио – 64 очка, разница мячей – 59:46 (+13)

Оставшиеся матчи: Интер (г), Лечче (д)

"Лацио" спасся от поражения от "Ювентуса" в самой концовке, но ведь должен был забивать ещё раньше. Моменты он создавал. В целом в борьбе за четвёртое место эта ничья – не в его пользу. Теперь ему нужно побеждать дважды и ждать осечки соперника. Побеждать дважды подряд, чего в лиге "орлы" не могут сделать с девятого февраля.

Календарь не в их пользу. Выезд к самому "Интеру", чемпиону Италии и финалисту Лиги Чемпионов, которому дома в первом круге проиграли со счётом 0:6. К самому "Интеру", которому победа в этом матче нужна не меньше. К самому "Интеру", который отдохнул и может выставить практически первый состав.

Если же всё же удастся добыть результат в Милане, ожидает матч против "Лечче", который яростно борется против вылета. Домашний матч, а ведь на "Олимпико" последние шесть в лиге "Лацио" сыграл лишь вничью, победил в последних 11-ти таких лишь однажды.

По игре он не лучше "Ювентуса". И от него немногого ожидают. Но хотя бы почти не проигрывает (одно поражение в 14-ти последних турах), в апреле побеждал в гостях "Аталанту". В гостях он играет лучше, чем дома, что может помочь в Милане. И из-за низких ожиданий вокруг него тихо. Что позволяет спокойно готовиться.

Он может вылететь из борьбы за четвёртое место уже в ближайшем матче, тем более, что очень сложен. Но может и зацепиться, как цепляется весь сезон.

6. Рома – 63 очка, разница мячей – 51:34 (+17)

Оставшиеся матчи: Милан (д), Торино (г)

После поражения от "Аталанты" Клаудио Раньери заявил, что вряд ли выход в Лигу Чемпионов теперь достижим. Немного странно слышать такое от тренера команды, которая отстаёт от четвёртого места лишь на одно очко. Тем более, что конкуренты постоянно теряют очки. Но она отстаёт и на два места, так что понять можно.

А ведь после 1:1 между "Лацио" и "Ювентусом" всё было в её руках – победы над бергамцами, "Миланом" и "Торино" обеспечивали ей четвёртое место. Теперь же она на шестом, которое ведёт лишь в Лигу Конференций.

Поражение в Бергамо прервало серию из 19-ти матчей лиги без поражений подряд, из них 14 побед. Два пропущенных мяча там – лишь на один меньше, чем во всех 12-ти предыдущих матчах лиги вместе взятых. С другой стороны, из десяти последних побед восемь состоялись со счетом 1:0. Сколько так могло продолжаться?

В команде теперь сильно отвлекаются на прощание с Раньери, на поиски тренера ему на смену, на трансферные планы на лето. Всё это мешает сконцентрироваться. И подумать о том, что место в каком-либо Еврокубке ещё не обеспечено. Она ведь может в итоге упасть и на девятое.

Оставшиеся матчи – дома против "Милана", ещё более отвлечённого на лето и разобранного, а также в гостях против безразличного середняка "Торино". Не худший календарь. Но готова ли к игре "Рома"?

7. Болонья – 62 очка, разница мячей – 54:41 (+13)

Оставшиеся матчи: Фиорентина (г), Дженоа (д)

"Россоблу" ныне пребывают в эйфории после победы в Кубке Италии в среду. Мэр Болоньи даже смеется, что уже не знает, какие еще празднества выдумать. Первый трофей за 51 год – замечательное событие для "Болоньи" и даже заслоняет борьбу за выход в Лигу Чемпионов.

В сущности, ещё до финала Коппа представители клуба признавались, что предпочитают выиграть его, а не занять четвёртое место в лиге.

В предыдущем матче лиги они играли против того же "Милана" и как раз тогда проиграли. Пропустив трижды после 72-ой минуты. Винченцо Итальяно заявлял, что его команда отыграла отлично в первые 70 минут, но затем полностью выключилась. В целом в лиге она победила лишь в одном из шести последних матчей. Но победа в Кубке стёрла все разочарования.

Вопрос в том, не стёрла ли она также все силы, и эмоциональные, и физические? Тем более, что обеспечила место в Лиге Европы. А до Лиги Чемпионов далековато – нужно пройти трёх соперников за два тура. И первый из них – Апеннинское дерби на выезде. "Фиорентина" уж точно захочет испортить праздник соседям. Ну а "Дженоа" мы видели в Неаполе.

8. Милан – 60 очков, разница мячей – 58:40 (+18)

Оставшиеся матчи: Рома (г), Монца (д)

9. Фиорентина – 59 очков, разница мячей – 54:37 (+17)

Оставшиеся матчи: Болонья (д), Удинезе (г)

"Милан" и "Фиорентина" и вылетели из кубкового турнира, через который могли пробиться в Еврокубки (Кубок Италии, Лига Конференций), и застряли на 8-9 местах в лиге, с которых также не выходят в Еврокубки. Еще и у обеих впереди по матчу против команды, которая идёт выше в таблице, то есть теоретически более мотивирована.

В "Милане" оплакивают поражение в Кубке, а также думают о летней революции. Крайне сомнительно, что настроятся на лигу. Хотя в форме там хорошей. Четыре победы и поражение в пяти последних матчах. "Фиорентина" смотрит на лигу больше и рада будет пробиться и в Лигу Конференций, что "Милану" не очень интересно. Но проиграла два последних матча лиги.

В борьбе против вылета "Кальяри", "Верона" и "Парма" – фавориты, опережая 18-ое место на 4-5 очков за два тура до финиша. Но "Кальяри" и "Парме" ещё играть против самого "Наполи". И вообще все эти трое должны были обеспечить себе место в лиге ещё тур-два назад, но прекратили набирать очки. А преследователи начали набирать.

"Эмполи" после шести очков в 20-ти турах без побед победил как раз "Парму". Теперь играть против "Вероны". И против "Монцы", которая уже вылетела. "Венеция" победила лишь во второй раз в 19-ти турах ("Фиорентину"), но ведь и проиграла в них лишь семь матчей. Она вышла из зоны вылета. Остаётся играть против "Кальяри" и "Ювентуса". Сложно, но реально.

"Лечче" набрал пять очков без побед в 13-ти последних матчах. Играть ему дома с "Торино" и в гостях с "Лацио". Хотя, возможно, второй к последнему туру потеряет мотивацию. А первый уже потерял.

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

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