Лига 1. Лион – Марсель 1:0. Идеальный старт сезона от команды Паулу Фонсеки

Дерби "Олимпиков" в этот вечер получилось не таким результативным, как обычно, но центральный матч третьего тура чемпионата Франции подарил нам массу эмоций. На футбольном поле было очень много борьбы, и с точки зрения драматизма это противостояние в итоге завершилось именно так, как оно и должно было завершиться — победой "Лиона".

В первые 15 минут матча "Марсель" пытался завладеть инициативой, однако создать хоть что-то опасное у ворот "ткачей" им так и не удалось. Остальное время в первой половине этой игры "Лион" полностью превосходил своего соперника, создав несколько острых моментов, но и они не смогли открыть счет, в частности из-за вмешательства системы ВАР.

На 20-й минуте у главного арбитра встречи Франсуа Летексье были основания назначить пенальти в пользу "Лиона", что он и сделал, но после просмотра повтора Абнер Винисиус получил заслуженную желтую карточку за симуляцию. Позже хозяева забили из офсайда, это взятие ворот было сразу отменено. Еще один гол был отменен в добавленное арбитром время из-за нарушения правил в атаке. Также стоит отметить, что после 30-й минуты "Марсель" остался вдесятером вследствие удаления Си Джея Игана-Райли за отчаянный фол последней надежды против Халиса Мера.

В конце первого тайма "Лион" устроил серьезную атаку на ворота соперника, однако защита "Марселя" выдержала, не позволив команде Паулу Фонсеки забить гол, как говорится, в раздевалку. Командам нужно было передохнуть.

После перерыва гости перешли на игру с тремя центральными защитниками, и оборона провансальцев действительно выглядела надежнее, поэтому второй тайм был не слишком ярким и насыщенным голевыми моментами, как это было в первых сорока пяти минутах.

"Лион" продолжал контролировать игру, но даже в большинстве им было немного трудно без центрального форварда, потому что Жорж Микаутадзе остался вне заявки на этот поединок накануне своего трансфера в "Вильярреал". А что касается "Марселя", то они иногда выходили из обороны в атаку, впрочем безуспешно.

Абсолютное преимущество "Лиона" в этом матче все же завершилось тем, что им удалось заработать три очка. Аж на 87-й минуте Леонардо Балерди срезал мяч в собственные ворота после суматохи в своей штрафной площади. Действия подопечных Роберто Де Дзерби были неслаженными, хотя им невероятно повезло продержаться так долго, играя в меньшинстве большую часть матча.

"Лион" минимально победил "Марсель" и набрал максимум очков в первых трех турах Лиги 1. Благодаря идеальному старту нового сезона в чемпионате Франции они сейчас занимают второе место, уступая только "ПСЖ". А "Марсель" пока занимает десятую строчку, имея в своем активе только три очка.

Лига 1, 2025/26. 3-й тур

Стадион: "Парк Олимпик Лионне" (Лион)

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

"Лион" – "Марсель" 1:0

Гол: Балерди (88, аг)

"Лион": Дескам — Абнер (Морейра, 71), Ниакате, Мата, Мейтленд-Найлз — Мортон, Тессманн — Фофана (Тальяфико, 53), Толиссо, Мера (Шульц, 71) — Карабец (Клюйверт, 90+2)

"Марсель": Рульи — Веа (Лирола, 73), Балерди, Иган-Райли, Мурильо — Хёйбьерг, Гомес — Траоре (Бакола, 85), Надир (Корнелиус, 34), Гринвуд (Гарсия, 46) — Обамеянг (Важ, 85)

Предупреждение: Абнер (22), Шульц (80) — Гомес (41), Мурильо (90+4)

Удаление: Иган-Райли (29)

