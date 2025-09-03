Известно, почему ФК Париж не смог подписать звездного француза

ФК "Париж" начал переговоры о подписании Н’Голо Канте еще в середине августа, однако они не привели к достижению соглашения между всеми сторонами, сообщает L’Équipe.

В прошлом месяце "Парижу" и "Монако" предложили подписать 34-летнего полузащитника "Аль-Иттихада", и последние подтвердили, что вели переговоры с Канте, однако они оказались сложными, и поэтому сделка была сорвана. Как оказалось, проблема могла быть именно на стороне "Аль-Иттихада", ведь "Париж" также не смог договориться с саудовским клубом.

Владелец "Парижа" Антуан Арно лично принимал участие в переговорах о подписании бывшего полузащитника "Челси" и "Лестера". Договориться с Канте, вероятно, не было бы сложно, но "Аль-Иттихад" выдвинул значительные требования за его уход, несмотря на то, что у футболиста остался лишь год контракта, поэтому француз пока остается в Саудовской Аравии.

Добавим, что Канте провел 81 матч за "Аль-Иттихад" во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 10 ассистов.

www.ua-football.com