Капитан сборной Доминиканской республики – о матче против Украины в Кубке Дэвиса: “Мы очень позитивно смотрим на предстоящую встречу”

Капитан мужской сборной Доминиканской республики Хуан Берридо прокомментировал предстоящий матч Кубка Дэвиса против Украины



“12–13 сентября мы будем играть против сборной Украины в матче Второй группы Мировой группы. Украина, выступающая номинальным хозяином, выбрала местом проведения матча Анталию, Турция. Покрытие – грунт.

Со своей стороны мы довольны этим выбором, так как климат будет жарким, матч пройдёт на открытом воздухе и на грунте. Это именно те условия, в которых мои игроки проводили всё лето, и они к ним полностью привыкли. В этом плане мы очень позитивно смотрим на предстоящую встречу. Ожидается уикенд хорошего тенниса, очень важный для нас, ведь в случае победы мы выйдем в Первую Мировую группы.

Я очень уважаю сборную Украины. Если не ошибаюсь, несколько лет назад они играли в квалификации Финала Кубка Дэвиса, и нет сомнений, что у них сильная команда. Так же как и мы, они будут бороться до конца. Я нахожусь в постоянной коммуникации со своими игроками: физически они здоровы, психологически настроены и с нетерпением ждут возможности показать максимум в эти выходные. Я уверен, что мои игроки, как и я, выложатся на 100%, чтобы добиться лучшего результата”, – сказал Хуан Берридо.

На поединок против сборной Украины Берридо заявил четырех теннисистов:

Роберто Сид Суберви (№329 АТР)

Петер Бертран (№601 АТР)

Эммануэль Муньос (№2167 АТР)

Алехандро Хосе Гандини (№2190 АТР в паре)

Напомним, что капитан сборной Украины Орест Терещук также заявил на этот матч четырех игроков.

btu.org.ua